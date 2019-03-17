Москва, 17 марта, 2019, 09:49 — ИА Регнум. На космодроме Восточный открыли трассу, которая может использоваться для осуществления запусков грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы компании «Альфа Страхование», страхующей российские космические запуски.

Russian.space Космодром «Восточный»

Согласно данным издания, новая трасса предназначена для осуществления запусков на орбиту с наклонением 51 градус к экватору. Такое же наклонение имеет орбита МКС.

Отмечается, что при запусках с этой трассы отделяющиеся части ракеты-носителя будут отводиться в специальные районы в Хабаровском крае и Охотском море.

Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин объяснил, что трассы с наклонением 51,6 градусов к экватору обычно используются для осуществления пилотируемых запусков.

Отметим, в настоящее время запуски грузовых космических кораблей серии «Прогресс МС» и пилотируемых кораблей серии «Союз МС» осуществляются со стартовой площадки на космодроме «Байконур».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта на должность директора космического центра «Восточный», координирующего работы на одноимённом космодроме, был назначен Роман Бобков, который ранее выполнял обязанности заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур.