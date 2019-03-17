На «Восточном» открыли трассу для запусков пилотируемых миссий — СМИ
Москва, 17 марта, 2019, 09:49 — ИА Регнум. На космодроме Восточный открыли трассу, которая может использоваться для осуществления запусков грузовых и пилотируемых кораблей к Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на документы компании «Альфа Страхование», страхующей российские космические запуски.
Согласно данным издания, новая трасса предназначена для осуществления запусков на орбиту с наклонением 51 градус к экватору. Такое же наклонение имеет орбита МКС.
Отмечается, что при запусках с этой трассы отделяющиеся части ракеты-носителя будут отводиться в специальные районы в Хабаровском крае и Охотском море.
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин объяснил, что трассы с наклонением 51,6 градусов к экватору обычно используются для осуществления пилотируемых запусков.
Отметим, в настоящее время запуски грузовых космических кораблей серии «Прогресс МС» и пилотируемых кораблей серии «Союз МС» осуществляются со стартовой площадки на космодроме «Байконур».
Как ранее сообщало ИА REGNUM, 5 марта на должность директора космического центра «Восточный», координирующего работы на одноимённом космодроме, был назначен Роман Бобков, который ранее выполнял обязанности заместителя директора филиала госкорпорации «Роскосмос» на космодроме Байконур.