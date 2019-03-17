Тампа, США, 17 марта, 2019, 07:15 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Вашингтон Кэпиталз» уступил хоккеистам «Тампа-Бэй Лайтинг» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Тампа-Бэй Лайтнинг

Игра, проходившая на льду «Амали-Арены» в Тампе, завершилась победой хозяев со счетом 6:3.

В составе победителей шайбы на счету Тайлера Джонсона (9-я минута), оформившего в матче хет-трик и ставшего главной звездой встречи Алекса Киллорна (11-я, 16-я, 20-я), Эрика Чернака (43-я) и Янни Гурда (60-я).

У «Кэпиталз» дубль в игре оформил российский капитан команды Александр Овечкин (28-я, 53-я), ещё одна шайба на счету Джона Карлсона (13-я). Теперь в активе российского игрока 81 (48 шайб + 33 голевые передачи) очко, и он возглавляет список лучших бомбардиров НХЛ текущего сезона.

Российский форвард «Тампы» Никита Кучеров записал на свой счет две результативные передачи. Ещё два российских хоккеиста в составе «Кэпиталз» — форвард Евгений Кузнецов и защитник Дмитрий Орлов, тоже сделали по одной результативной передаче в матче.

Отметим, по итогам матча «Тампа» укрепила свое лидирующее положение в турнирной таблице восточной конференции НХЛ со 114 очками, клуб уже обеспечил себе выход в плей-офф. «Вашингтон» там же на четвертой строчке с 91 очком.