Представители РФ и США согласовали встречу по Венесуэле
Вашингтон, 17 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Переговоры по венесуэльскому кризису проведут в Риме спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс и замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.
Встреча состоится 18 и 19 марта. Стороны обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле, отмечено в сообщении.
Абрамсу также предстоит встреча с итальянскими официальными лицами, включая советника главы правительства по вопросам дипломатии Пьетро Бенасси.
Как сообщало ИА REGNUM, Россия поддерживает и считает легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, тогда как американские власти выступили на стороне оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.
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