Вашингтон, 17 марта, 2019, 05:49 — ИА Регнум. Переговоры по венесуэльскому кризису проведут в Риме спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс и замглавы МИД России Сергей Рябков. Об этом говорится в сообщении Госдепартамента США.

Дмитрий Галкин ИА Красная Весна Венесуэла

Встреча состоится 18 и 19 марта. Стороны обсудят ухудшение ситуации в Венесуэле, отмечено в сообщении.

Абрамсу также предстоит встреча с итальянскими официальными лицами, включая советника главы правительства по вопросам дипломатии Пьетро Бенасси.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия поддерживает и считает легитимным президентом Венесуэлы Николаса Мадуро, тогда как американские власти выступили на стороне оппозиционного лидера Венесуэлы Хуана Гуайдо.

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