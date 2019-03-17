Полтава, Украина, 17 марта, 2019, 05:38 — ИА Регнум. Выступлению президента Украины Петра Порошенко на митинге в Полтаве предшествовали задержания. Правохранители задержали около 25 человек, сообщает издание «Полтавщина».

Александр Горбаруков ИА REGNUM СБУ

Отмечается, что неизвестные перед выступлением украинского лидера стали бросать в сторону сцены какие-то предметы. За этим последовали стычки.

Кроме того, задержали десятерых радикальных националистов, бросавших в стражей порядка игрушечных поросят. Националисты требовали привлечения к ответственности фигурантов дела о хищениях в оборонной сфере. Задержанных доставили в отделение полиции по подозрению в мелком хулиганстве.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Киеве участники акции протеста, требовавшие наказать виновных в хищении средств в оборонном секторе Украины, забросали полицейских игрушечными свиньями.

Читайте также: Полицейских в Киеве забросали игрушечными свиньями