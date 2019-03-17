Джаяпура, Индонезия, 17 марта, 2019, 05:26 — ИА Регнум. Наводнения в индонезийской провинции Папуа стали причиной гибели как минимум 42 человек. Об этом сообщает 17 марта агентство Reuters со ссылкой на местную службу по чрезвычайным ситуациям.

Фредерик Морган. Наводнение

Также известно о 21 серьезно пострадавшем. Наводнения вызваны ливнями, которые начались в районе столицы провинции Джаяпуры 16 марта.

Как сообщало ИА REGNUM 31 января в индонезийской провинции Восточная Нуса-Тенгара обрушилась плотина. В результате погибли 90 человек.

Читайте также: В Индонезии 90 человек погибли из-за обрушения плотины

А также: Наводнение в Индонезии: Более 9 тыс. жителей эвакуировали