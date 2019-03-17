Стокгольм, 17 марта, 2019, 05:16 — ИА Регнум. Возгорание одного из двигателей произошло во время полета лайнера Avro RJ, следовавшего рейсом Стокгольм — Мальмё. Об этом сообщает шведское издание Sydsvenskan.

Цитата из х∕ф «Молчание доктора Ивенса». Реж. Будимир Метальников. 1973. СССР Авиакатастрофа. Паника в салоне

Инцидент произошел 16 марта с самолетом авиакомпании BRA. Громкий хлопок раздался, когда самолет преодолел около половины пути. Через иллюминаторы стали видны языки пламени в одном из четырех двигателей.

Самолет совершил плановую посадку в аэропорту Мальмё. В авиакомпании заявили, что будут разбираться в произошедшем. На борту находились 80 человек, пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Китае самолет задержали из-за того, что две пассажирки бросали в двигатель монеты.

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