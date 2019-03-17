Посёлок Сатинка, Тамбовская область, 17 марта, 2019, 05:03 — ИА Регнум. Опрокидывание пассажирского автобуса произошло в результате ДТП в Сампурском районе Тамбовской области. Госпитализированы четыре человека, сообщает пресс-центр регионального главка МЧС.

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Инцидент произошел вечером 16 марта на 495 км трассы «Р-22». В опрокинувшемся автобусе находились два водителя и 24 пассажира. Четверо пострадавших доставлены в больницу с травмами средней тяжести, остальным помощь оказали на месте.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Тамбовской области междугородний пассажирский автобус опрокинулся в кювет. В салоне находились 12 пассажиров, помощь медиков потребовалась двоим из них.

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