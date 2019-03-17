Братислава, 17 марта, 2019, 04:17 — ИА Регнум. Новый президент Словакии будет определен в результате второго тура выборов. В нем будут участвовать юрист Зузана Чапутова и замглавы Еврокомиссии Марош Шефчович, говорится в сообщении статистического управления Словакии.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Выборы

Данные с 99% избирательных участков уже подчитаны. С результатом 40,3% голосов лидирует Чапутова. За ней с большим отрывом — 18,7% голосов — идет Шефчович. Третий результат — 14,4 — у бывшего председателя словацкого верховного суда Штефана Гарабина.

Второй тур выборов состоится, так как никто из претендентов на высший пост не набрал более половины голосов. Он пройдет 30 марта. Окончательные итоги первого тура будут объявлены в полдень по местному времени 17 марта.

Действующим президентом Словакии является 56-летний Андрей Киска. В марте 2014 года он победил во втором туре президентских выборов, набрав 59,4% голосов.