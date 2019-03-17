Белград, 17 марта, 2019, 03:57 — ИА Регнум. Оппозиционные активисты заняли помещения телерадиокомпании РТС в столице Сербии Белграде. Об этом сообщает сербское издание Kurir.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Сербия

Во время очередной акции протеста против политики сербского лидера Александра Вучича манифестанты, возглавляемые оппозиционерами Бошко Обрадовичем и Драганом Джиласом, ворвались в здание телерадиокомпании «Радио и телевидение Сербии». Это произошло после столкновения протестующих с полицией и охраной.

Обрадович требовал, чтобы сотрудники РТС предоставили ему доступ в эфир. Полиции удалось «без лишнего применения силы» восстановить порядок.

Протестующих вывели из здания. Один человек задержан за нападение на полицейского, уточнил на специальной пресс-конференции глава МВД Сербии Небойша Стефанович.

В связи с произошедшим президент Сербии Вучич 17 марта выступит со специальным обращением.

Как сообщало ИА REGNUM, в Сербии с декабря 2018 года еженедельно проходят акции протеста против курса президента Александра Вучича. В ходе манифестаций 9 марта активисты также окружали офис гостелевидения Сербии и выражали недовольство предвзятым освещением событий в стране.