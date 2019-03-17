Рига, 17 марта, 2019, 03:44 — ИА Регнум. Российское посольство в Латвии осудило мероприятия в Риге, посвященные памяти латышского легиона «Ваффен СС». Об этом говорится в сообщении дипмиссии в Twitter.

Парад латышских легионеров

«Позор! В центре европейской столицы опять с почестями «маршируют» бывшие легионеры «Ваффен СС» и их приспешники», — отметили дипломаты.

В посольстве напомнили, что в 2019 году исполняется 75 лет со дня освобождения Риги от немецко-фашистских захватчиков. Дипломаты добавили, что их не удивляет безнаказанная демонстрация флагов со свастикой во время празднования 100-летия Латвии.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте в Риге ежегодно проходят чествования латышского легиона «Ваффен СС». Торжественное шествие состоялось в латвийской столице и 16 марта. В публичной акции участвовало около 1 тыс. человек.

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