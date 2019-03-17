Санкт-Петербург, 17 марта, 2019, 03:26 — ИА Регнум. Три минометные мины времен Великой Отечественной войны обнаружены в жилом доме на юге Санкт-Петербурга. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Мина

Отмечается, что три 50-миллиметровые минометные мины находились в одном из домов по улице Зайцева в Кировском районе города и прекрасно сохранились. Пока с боеприпасами работали специалисты, жильцов эвакуировали.

Военные саперы провели инженерную разведку местности, обезвредили мины и вывезли их на полигон. Боеприпасы подлежат уничтожению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Пушкинском районе Санкт-Петербурга при прокладке газовых коммуникаций рабочие наткнулись на неразорвавшиеся боеприпасы времен войны. Немецкий реактивный снаряд калибра 280 мм и две минометные мины калибра 82 мм представляли реальную опасность, их уничтожат на спецполигоне.