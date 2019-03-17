Рим, 17 марта, 2019, 03:14 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что никогда не был знаком с марокканской танцовщицей Иман Фадил — одной из ключевых свидетельниц по его делу. Об этом он сообщил, комментируя смерть женщины, передает телеканал Rai.

alessio85 Сильвио Берлускони

Политик отметил, что кончина молодых людей всегда прискорбна. Берлускони добавил, что никогда не знал Фадил и не разговаривал с ней.

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Он также добавил, что ознакомился с показаниями танцовщицы против него и счел их абсурдом и выдумкой.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в отношении Берлускони возобновили дело о связи с несовершеннолетней проституткой по прозвищу Руби. По версии следствия, политик устраивал вечеринки с девушками на своей вилле под Миланом. Иман Фадил была одной из ключевых свидетельниц по делу, однако 1 марта скончалась. Токсикологическая экспертиза показала, что женщину отравили смесью радиоактивных веществ, одним из которых был изотоп кобальта.