Париж, 17 марта, 2019, 02:53 — ИА Регнум. Специалистам удалось извлечь данные одного из бортовых самописцев, найденных на месте крушения самолета Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии. Сообщение об этом опубликовано французском Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации (BEA) в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Крушение самолёта

Отмечается, что данные речевого самописца (CVR) были успешно извлечены и переданы коллективу эфиопских следователей. Утром 17 марта эксперты приступят к расшифровке цифрового самописца параметров полета (FDR).

В организации подчеркнули, что пока не знакомились с аудиозаписями трагического полета.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 марта в Эфиопии разбился самолет Boeing 737 MAX 8, погибли 157 человек, включая троих российских граждан. В октябре 2018 года лайнер той же модели потерпел крушение в Индонезии, жертвами катастрофы стали 189 человек. Причины авиапроисшествия в Эфиопии пока не известны, однако компания Boeing временно остановила поставки самолетов 737 MAX.

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