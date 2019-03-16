Москва, 17 марта, 2019, 02:39 — ИА Регнум. За выездом из автомойки чистой машины обязательно последует дождь. Эта примета — самая популярная у автомобилистов, из-за нее некоторые предпочитают ездить на грязном авто, отмечает портал Car.ru.

Цитата из к/ф Бегство в автомобиле. Чарли Чаплин. (США 1915 год)

Второе по популярности суеверие касается птичьего помета. Такие «метки» на кузове — к деньгам, полагают некоторые водители. Также автовладельцы считают, что к машинам стоит относиться, как к живым существам. Ругать их — нельзя.

Есть поверье, что с неполадками можно бороться ласковыми словами. Считать в машине деньги — к штрафу. Долго смотреть на место аварии — к ДТП.

Еще одна примета касается черных собак и кошек, перебегающих дорогу. Их некоторые водители объезжают, еще завидев на обочине.

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