Москва, 17 марта, 2019, 02:26 — ИА Регнум. Российский режиссер Марлен Хуциев находится в реанимации, врачи борются за его жизнь. Об этом сообщает «5 канал».

Dmitry Rozhkov Марлен Хуциев

Хуциева госпитализировали 16 марта после резкого ухудшения самочувствия. Он был «в полуобморочном состоянии».

Отмечается, что у 93-летнего режиссера открылось внутреннее кровотечение. Что именно послужило тому причиной — не уточняется.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2018 года режиссер, сценарист и народный артист СССР Марлен Хуциев также был госпитализирован. Тогда он провел в больнице почти два месяца.

Хуциев известен как автор фильмов «Застава Ильича», «Невечерняя», «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Июльский дождь» и других.

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