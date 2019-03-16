Берлин, 17 марта, 2019, 02:07 — ИА Регнум. Евросоюз располагает инструментами для борьбы со строительством газопровода «Северный поток — 2». Об этом евродепутат от Германии и кандидат на пост главы Еврокомиссии Манфред Вебер заявил в интервью польскому изданию Newsweek.

Nord-stream2.com Трубопровод Северный поток — 2

Вебер подчеркнул, что категорически отвергает строительство газопровода и считает проект не экономическим, а чисто политическим. Об этом говорит, в частности, активная поддержка проекта политиком, бывшим канцлером ФРГ Герхардом Шредером.

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Проект противоречит интересам ЕС и подлежит блокировке, полагает евродепутат. Вебер назвал обновленную газовую и экономическую директивы ЕС возможными мерами против воплощения проекта в жизнь.

Так, в соответствии с газовой директивой входящие в Европу газопроводы, в том числе проложенные под водой, должны отвечать определенным требованиям. Оговаривается возможность третьих сторон прокачивать по газопроводу газ, а также возможность влиять на правила установления тарифов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее замглавы МИД РФ Александр Панкин, выступая на форуме в Брюсселе, призвал ЕС принимать решения по «Северному потоку — 2» с учетом собственных интересов, но не служить инструментом чужой внешней политики.