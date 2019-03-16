Вашингтон, 17 марта, 2019, 01:42 — ИА Регнум. Американская актриса Пэрис Джексон, дочь певца Майкла Джексона, обвинила во лжи интернет-портал, сообщивший о её госпитализации после попытки самоубийства. Сообщение с нецензурными словами Пэрис Джексон опубликовала в своем Twitter.

Casta03 Майкл Джексон

«Чёртовы лжецы», — написала Джексон, не уточняя, в чем именно заключается ложь.

Ранее портал TMZ сообщил о попытке суицида 20-летней Джексон и помещении её под наблюдение врачей. Уточнялось, что инцидент произошел утром 16 марта, состояние девушки стабильное.

Источники портала предположили, что к попытке свести счеты с жизнью Джексон мог подтолкнуть показ скандального фильма о её отце «Покидая Неверлэнд». Герои фильма утверждают, что много лет назад подвергались домогательствам со стороны знаменитого певца. Родственники Майкла Джексона, включая Пэрис, заявляли о безосновательности таких обвинений.

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