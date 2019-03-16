Париж, 17 марта, 2019, 01:19 — ИА Регнум. Шестидесяти пострадавшим потребовалась медицинская помощь после столкновений в центре Парижа. Об этом сообщает телеканал BFM со ссылкой на данные парижских правоохранителей.

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К врачам обратились 17 полицейских и жандармов, один спасатель и 42 участника протестной акции, состоявшейся 16 марта. При каких именно обстоятельствах эти люди получили травмы, не сообщается.

Вместе с тем отмечено, что раненых среди манифестантов значительно больше, однако многие обращаются за помощью к «уличным медикам» — участвующим в протестных акциях добровольцам. Пострадавшие боятся, что после обращения в больницу попадут в черным списки.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Париже и других французских городах прошли массовые акции — манифестации «желтых жилетов». В восемнадцатом по счету выступлении приняли участие свыше 32 тыс. человек.

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