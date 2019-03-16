Словения, 17 марта, 2019, 01:04 — ИА Регнум. По итогам решения жюри международного юношеского хорового конкурса, в которое вошли представители Словении, Болгарии, Латвии, Ирландии и Италии, 1-е место в категории детских хоров с высшим баллом 95,7 получил хор из России «Веснянка» (Москва). Также хор получил две специальных награды за исполнение произведений Вельо Тормиса и Золтана Кодаи. Об этом ИА REGNUM сообщил представитель хора.

Петр Алдаков Хор «Веснянка»

Руководитель хора Любовь Викторовна Алдакова признана лучшим дирижёром конкурса и получила награду за лучшую конкурсную программу в номинации детских хоров.

Наконец, хор «Веснянка» получил главную награду конкурса — «Гран-при» среди всех хоров конкурса.