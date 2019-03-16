Париж, 17 марта, 2019, 01:11 — ИА Регнум. Более 30 тыс. человек приняли участие в манифестациях «желтых жилетов» по всей Франции. Об этом сообщает телеканал CNews со ссылкой на французских правоохранителей.

Желтый жилет Ella87

В Париже, Бордо, Лионе, Монпелье, Дижоне и других городах 16 марта на улицы вышли 32,3 тыс. человек. Масштабная акция протеста стала 18-й по счету. Неделей ранее протестующих в общей сложности было 28,6 тыс. человек.

По последним данным, 230 человек были задержаны после стычек с полицией, 106 из них остаются под арестом. Серьезные столкновения с правоохранителями произошли только в Париже.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта в Париже манифестанты намеревались пройти к Елисейскому дворцу — официальной резиденции главы государства, однако путь им перекрыли правоохранители. В результате протестующие перекрыли автомобильное движение, стражи порядка применили против них водометы и слезоточивый газ.

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