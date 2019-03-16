Эстерсунд, Швеция, 17 марта, 2019, 00:56 — ИА Регнум. Неудачное выступление в эстафете французского биатлониста Мартена Фуркада стало подарком для российской команды, в результате выигравшей «бронзу». Об этом заявил журналистам глава Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв по итогам соревнований в шведском Эстерсунде.

Jarvin Jarle Vines.GDFL Мартен Фуркад

Провал француза Драчёв назвал «не чудом, а подарком», так как подобных ошибок Фуркад ранее не допускал. Глава СБР признался, что Фуркада ему жаль как спортсмена — он собирался заканчивать сезон, а гонка для него обернулась позором.

Перед последней стрельбой борьба за второе место развернулась между командами Франции и Германии, однако пять промахов Фуркада отбросили французов назад, и третьими стали российские биатлонисты.

Как сообщало ИА REGNUM, в эстафете 4 по 7,5 км на чемпионате мира по биатлону в Швеции бронзовая награда досталась Матвею Елисееву, Никите Поршневу, Дмитрию Малышко и Александру Логинову.

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