Киев, 17 марта, 2019, 00:36 — ИА Регнум. В Крыму нет ностальгии по Украине, это чужая для крымчан страна. К такому выводу пришла украинская журналистка, автор блога на украинском портале «Страна.ua» Олеся Медведева после поездки на полуостров.

Максим Додонов Красная Весна Россия. Крым. Победа

Медведева выпустила ряд видеофильмов о российском Крыме и его жителях. В заключительной серии она отметила, что российские власти за пять лет вложили в регион больше денег, чем украинские власти — за 23 года.

«А по Украине если и есть ностальгия — то только по той, которая закончилась в 2013 году», — отметила Медведева.

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Она указала, что минимальная пенсия в Крыму составляет 8 тыс. рублей или 3,2 тыс. гривен, а средняя зарплата — 28,5 тыс. рублей или 11,4 тыс. гривен. На Украине минимальная пенсия и средняя зарплата — соответственно 1497 гривен и около 9 тыс. гривен.

Однако дело даже не в деньгах, заключила журналистка: Украина с её сегодняшними героями и ориентирами — чужая для крымчан страна.

Как сообщало ИА REGNUM, 16 марта Крым отпраздновал пятилетний юбилей Русской весны. Этот период немецкое издание Der Globus Deutschland ранее оценило как «ренессанс».

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