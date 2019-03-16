Москва, 16 марта, 2019, 23:41 — ИА Регнум. В Москве попал в дорожно-транспортное происшествие (ДТП) патрульный автомобиль полиции. Об этом сообщили Агентству городских новостей «Москва» в пресс-службе Главного управления ГИБДД МВД РФ по городу.

Петр Данилов ИА Красная Весна ДПС

Авария произошла в субботу вечером, 16 марта, в районе д. 30 на Ленинградском шоссе. По последним данным, в результате инцидента пострадал один человек.

«Патрульный автомобиль … совершил наезд на препятствие», — сказал источник.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники специальных служб.

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