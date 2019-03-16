Дамаск, 16 марта, 2019, 23:16 — ИА Регнум. Члены незаконных вооруженных формирований обстреляли населенные пункты Скальбия и Джурин на севере сирийской провинции Хама. Об этом сообщает в субботу, 16 марта, сирийское агентство SANA со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Террористические группировки вновь нарушили соглашение о демилитаризованной зоне, обстреляв ракетными снарядами населенные пункты», — передает вещатель.

Отмечается, что в результате обстрелов погиб один мирный житель, еще четверо получили ранения.

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Как передавало ИА REGNUM, 15 марта официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила журналистам, что боевики террористической группировки «Хейат Тахрир Аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) готовятся к инсценировке химатаки в сирийском Идлибе.

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