Москва, 16 марта, 2019, 22:57 — ИА Регнум. 16 марта в Москве был экстренно госпитализирован 93-летний советский и российский режиссер Марлен Хуциев, являющийся автором таких фильмов, как «Застава Ильича», «Невечерняя», «Весна на Заречной улице», «Два Федора», «Июльский дождь» и др. Об этом ТАСС сообщил представитель Союза кинематографистов РФ.

Dmitry Rozhkov Марлен Хуциев

По словам источника, народный артист СССР в настоящее время находится в реанимации одной из больниц. Причины госпитализации пожилого человека пока неизвестны.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 26 февраля 2019 г. кинорежиссер Марлен Хуциев был выписан из столичной больницы, куда попал в конце декабря 2018 г.

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