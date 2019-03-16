Полтава, Украина, 16 марта, 2019, 22:36 — ИА Регнум. Армия Украины, созданная с нуля, входит в число сильнейших на континенте. Об этом сообщил президент страны Петр Порошенко на заседании Совета регионального развития Полтавской области.

Иван Шилов ИА REGNUM Порошенко в АТО

«Украинская армия входит в число сильнейших на континенте, — заявил Порошенко, слова которого обнародовала его пресс-служба. — Наши союзники сейчас уже заимствуют у нас опыт».

По его словам, Вооруженные силы Украины (ВСУ), получившие новое современное оснащение и вооружение, были восстановлены в «невиданно короткий срок».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, масштабная акция протеста радикалов, которые требовали от президента Украины Петра Порошенко отправить за решётку замешанных в «коррупционных схемах в оборонной сфере» людей из своего окружения, прошла в Киеве 16 марта.

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