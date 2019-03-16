Киев, 16 марта, 2019, 22:25 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов задержали сотрудницу СМИ во время митинга президента Украины Петра Порошенко в Волынской области. Об этом сообщил журналист телеканала «1+1» Евгений Куксин на своей странице в социальной сети Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Инцидент произошел в субботу, 16 марта, в городе Ковель.

«На митинге Петра Порошенко в Ковеле задержали журналистку телеканала «Аверс», — написал Куксин, выложив соответствующее видео.

По его словам, журналистка, у которой имелось удостоверение, «работала открыто».

Как передавало ИА REGNUM, 15 марта президент Украины Пётр Порошенко, который пытается переизбраться на второй срок, во время своего выступления в Закарпатье оговорился и поддержал «врагов Украины».

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