Эстерсунд, Швеция, 16 марта, 2019, 20:51 — ИА Регнум. Мужская сборная России (Матвей Елисеев, Никита Поршнев, Дмитрий Малышко, Александр Логинов) заняла третье место в эстафете 4 по 7,5 км на чемпионате мира (ЧМ) по биатлону в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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«М.Елисеев, Н. Поршнев, Д. Малышко и А. Логинов завоевали бронзовые медали», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место в эстафете на ЧМ в Эстерсунде заняли биатлонисты сборной Норвегии (Ларс-Хельге Биркеланд, Ветле Шоста Кристиансен, Тарьей Бё, Йоханнес Бё), второе — представители команды Германии (Эрик Лессер, Роман Рес, Арнд Пайффер, Бенедикт Долль).

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта женская сборная России заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на ЧМ по биатлону в шведском Эстерсунде.

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