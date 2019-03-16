Париж, 16 марта, 2019, 20:25 — ИА Регнум. В столице Франции сотрудники правоохранительных органов задержали более 150 человек, которые принимали участие в акциях протеста «жёлтых жилетов». Об этом сообщает BFM TV со ссылкой на данные полиции.

Olivier Ortelpa Желтые жилеты

«151 человек задержан (в Париже)», — передает вещатель.

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18-я по счету акция протеста движения «жёлтых жилетов», участники которой выступают против социальной политики властей Франции, проходит в Париже 16 марта 2019 г.

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