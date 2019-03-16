Сочи, Краснодарский край, 16 марта, 2019, 20:17 — ИА Регнум. В ходе финальных соревнований кадрового конкурса «Лидеры России» в Сочи члены Наблюдательного совета встретились с финалистами, рассказав им о своих впечатлениях от второго сезона конкурса. В частности, генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, отметила, что количество женщин — конкурсанток, как и прошлом году, остается пока очень небольшим.

Дарья Антонова ИА REGNUM Зельфира Трегулова

«Меня, как человека, работающего в музейной сфере — а музей сейчас управляется почти как бизнес, где большее количество управленцев это женщин — конечно, удивляет и смущает то, что женщины составляют всего 15 процентов от общего количества участников конкурса. И, глядя сегодня на финалистов в зале, я поняла, что женщин даже меньше тех 11 процентов, которые я видела в финале предыдущего конкурса», — отметила Зельфира Трегулова.

В остальном же член Наблюдательного света оценивает качество организации, оценки и уровень знаний участников очень высоко.

«Впечатления о конкурсе самые положительные, и для меня, человека, выросшего в советское время, когда ты прекрасно понимал, что невзирая ни на что, ни на какое образование, ни на какие возможности, тебе уготовлена роль девки-чернявки — «принеси — подай — выйди вон». Возможности человека, их раскрытие, это самое главное, что обеспечивает движение общества вперед, и то будущее, о котором мы все мечтаем. И мне кажется, что тот конкурс, который мы наблюдаем, как раз предоставляет эти возможности», — рассказала Зельфира Трегулова.

«Я глубоко уверена, что в России огромное количество невероятно одаренных, талантливых, нацеленных на результат людей. Я много работаю в зарубежных музеях и имею возможность сравнить — так, как умеет работать в России, так, как умеют выходить из самых невероятных сложных ситуаций, умеют мало где. Мало кто так креативен, обладает такими способностями и работает над развитием этих возможностей. Поэтому этот конкурс мне кажется, это, чего нам не хватало», — подчеркнула член Наблюдательного совета.

«Если говорить об объективности, то следует отметить абсолютную анонимность системы оценки. Лично с людьми ты сталкиваешься уже на этапе полуфинала или финала, и сито этого отбора таково, что, боюсь, хоть я и считаю себя неплохим менеджером, я точно не прошла бы в финал», — подчеркнула она.

«И еще то, что мне хотелось бы сказать. Когда оказываешься на оценочных мероприятиях, то видишь одновременно такое количество интересных, ярких, сложных людей, которые очень по-разному себя проявляют. И действительно, очень трудно выбрать из такого количества участников. А у участников, в свою очередь, сложная задача не «демонстрировать» свое лидерство, а по-настоящему быть лидером, так, чтобы это было понято теми, кто выносит оценочные суждения. Это невероятно интересный опыт, а роль Наблюдательного совета — это решение тех сложных вопросов, которые возникают. И мы, по-моему, всегда принимаем решения почти единогласно. Потому что большинство ситуаций таковы, что мы принимаем решение дать человеку шанс, если только он жестоко не нарушит какие-то правила, в том числе и правила этического и социального поведения», — завершила свой комментарий Зельфира Трегулова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в пятницу, 16 марта, в Сочи прошел «Управленческий день» и основные оценочные мероприятия конкурса «Лидеры России».

В воскресенье, 17 марта, состоятся спортивные мероприятия на Красной поляне, а затем в Парке науки и искусств «Сириус» пройдет церемония объявления победителей и торжественное закрытие второго сезона кадрового конкурса.

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