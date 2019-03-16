«Реал» одержал уверенную победу над «Сельтой»
Мадрид, 16 марта, 2019, 20:08 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Сельта» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».
На 62-й минуте испанский атакующий полузащитник Иско открыл счет — 1:0. Через 15 минут нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл снял все вопросы об исходе матча — 2:0.
Статистика матча («Реал"/"Сельта»)
Удары 20/6
Удары в створ ворот 7/1
Процент владения мячом 59%/41%
Нарушения правил 15/8
Поданные угловые 9/2
«Реал» набрал 54 очка и укрепился на 3-й строчке. «Сельта» с 25-ю баллами временно осталась на 18-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Кроос, Модрич, Иско, Бейл, Асенсио, Бензема.
«Сельта»: Рубен, Костас, Араухо, Жунка, Васкес, Йокулсу, Лоботка, Систо, Буфаль, Мендес, Гомес.
Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.
Желтые карточки: Бейл — 45.
Голы: Иско 62 — 1:0, Бейл 77 — 2:0.