Мадрид, 16 марта, 2019, 20:08 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Реал» (Мадрид) и «Сельта» на стадионе «Сантьяго Бернабеу» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой «сливочных».

uggboy Стадион «Сантьяго Бернабеу»

На 62-й минуте испанский атакующий полузащитник Иско открыл счет — 1:0. Через 15 минут нападающий сборной Уэльса Гарет Бейл снял все вопросы об исходе матча — 2:0.

Статистика матча («Реал"/"Сельта»)

Удары 20/6

Удары в створ ворот 7/1

Процент владения мячом 59%/41%

Нарушения правил 15/8

Поданные угловые 9/2

«Реал» набрал 54 очка и укрепился на 3-й строчке. «Сельта» с 25-ю баллами временно осталась на 18-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Реал»: Навас, Рамос, Варан, Марсело, Одриосола, Кроос, Модрич, Иско, Бейл, Асенсио, Бензема.

«Сельта»: Рубен, Костас, Араухо, Жунка, Васкес, Йокулсу, Лоботка, Систо, Буфаль, Мендес, Гомес.

Главный арбитр матча: Хуан Мартинес Мунуэра.

Желтые карточки: Бейл — 45.

Голы: Иско 62 — 1:0, Бейл 77 — 2:0.