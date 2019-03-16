Каракас, 16 марта, 2019, 20:03 — ИА Регнум. Комплексные военные учения «Ана Карина Роте», которые направлены на защиту «стратегических служб», начались в Венесуэле. Об этом сообщил президент страны Николас Мадуро на странице в соцсети Twitter.

Presidencia.gob.ve Учения. Венесуэла

«Начались комплексные военные учения «Ана Карина Роте»… — написал глава государства. — Мы (власти Венесуэлы) не позволим, чтобы враги страны вновь украли спокойствие героического венесуэльского народа».

Как передавало ИА REGNUM, 16 марта законно избранный президент Боливарианской Республики Николас Мадуро заявил, что саботаж на гидроэлектростанции имени Симона Боливара, из-за которого в Венесуэле произошло масштабное отключение электроэнергии, является терактом со стороны США.

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