Лондон, 16 марта, 2019, 19:56 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Борнмут» и «Ньюкасл» на стадионе «Виталити Стэдиум» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 2:2.

Chris Downer Стадион «Виталити Стэдиум»

В конце первой половины Саломон Рондон вывел «сорок» вперед — 0:1. В дебюте второго тайма норвежский вингер Джошуа Кинг реализовал пенальти и вернул хозяев в игру — 1:1. На 81-й минуте Кинг оформил дубль — 2:1. В компенсированное время Мэтт Ритчи спас гостей от поражения — 2:2.

Статистика матча («Борнмут"/"Ньюкасл»)

Удары 9/9

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 51%/49%

Нарушения правил 8/10

Поданные угловые 6/4

«Борнмут», набрав 38 очков, занял 11-ю позицию. «Ньюкасл» с 35-ю баллами идет на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Борнмут»: Боруц, Аке, Дэниэлс, Клайн, Мепэн, Лерма, Айб, Брукс, Фрэйзер, Уилсон, Кинг.

«Ньюкасл»: Дубравка, Дамметт, Фернандес, Лежен, Диаме, Ритчи, Хайден, Перес, Йедлин, Алмирон, Рондон.

Главный арбитр матча: Майк Дин.

Желтые карточки: Перес — 9, Лерма — 19, Айб — 45, Хайден — 75, Дэниэлс — 83.

Голы: Рондон 45 — 0:1, Кинг (пен) 48 — 1:1, Кинг 81 — 2:1, Ритчи 90+4 — 2:2.