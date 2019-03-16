Лондон, 16 марта, 2019, 19:54 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Вест Хэм» и «Хаддерсфилд» на стадионе «Олимпийский стадион» был разыгран матч 31-го тура Английской Премьер-лиги 2018/19. Противостояние завершилось невероятной победой «молотобойцев» со счетом 4:3.

Alexdevil Олимпийский стадион

На 15-й минуте Марк Нобл реализовал пенальти и вывел хозяев вперед — 1:0. Через 2 минуты Жуниньо Бакуна вернул гостей в игру — 1:1. На 30-й и 65-й минутах 21-летний английский форвард Карлан Ахерн-Грант оформил дубль — 1:3. Через 10 минут Анджело Огбонна сократил отставание в счете — 2:3. В конце матча скоростной форвард сборной Мексики Хавьер Эрнандес оформил дубль и вырвал победу для своей команды — 4:3.

Статистика матча («Вест Хэм"/"Хаддерсфилд»)

Удары 15/9

Удары в створ ворот 6/4

Процент владения мячом 65%/35%

Нарушения правил 6/15

Поданные угловые 4/6

«Вест Хэм» набрал 42 очков и поднялся на 9-ю строчку. «Хаддерисфилд» с 14-ю баллами остался на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Вест Хэм»: Фабьянски, Крессуэлл, Сабалета, Огбонна, Диоп, Андерсон, Лансини, Нобл, Антонио, Райс, Арнаутович.

«Хаддерсфилд»: Лессль, Смит, Конголо, Станкавик, Дурм, Бакуна, Муй, Леве, Притчард, Роуи, Ахерн-Грант.

Главный арбитр матча: Джонатан Мосс.

Желтые карточки: Притчард — 74, Биллинг — 78.

Голы: Нобл (пен) 15 — 1:0, Бакуна 17 — 1:1, Ахерн-Грант 30 — 1:2, Ахерн-Грант 65 — 1:3, Огбонна 75 — 2:3, Чичарито 84 — 3:3, Чичарито 90+2 — 4:3.