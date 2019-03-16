Лондон, 16 марта, 2019, 19:53 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Бернли» и «Лестер Сити» на стадионе «Терф Мур» был разыгран матч 31-го тура регулярного сезона АПЛ 2018/19. Противостояние завершилось победой «лис».

Graham Hogg Стадион «Терф Мур»

На 33-й минуте молодой английский плеймейкер Джеймс Мэддисон открыл счет — 0:1. Через 5 минут Дуайт Макнейл вернул хозяев в игру, замкнув передачу Чарли Тейлора — 1:1. В конце матча защитник сборной Ямайки Уэс Морган принес «Лестеру» победу — 1:2.

Статистика матча («Бернли"/"Лестер Сити»)

Удары 13/9

Удары в створ ворот ¼

Процент владения мячом 57%/43%

Нарушения правил 7/9

Поданные угловые 8/2

«Лестер» набрал 41 очко и поднялся на 10-ю позицию. «Бернли» с 30-ю баллома занял 17-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Бернли»: Хитон, Тейлор, Тарковски, Ми, Бардсли, Корк, Гудмундссон, Вествуд, Макнейл, Барнес, Вуд.

«Лестер Сити»: Шмейхель, Чилуэлл, Эванс, Перейра, Магуайр, Грэй, Мэддисон, Барнс, Тилеманс, Ндиди, Варди.

Главный арбитр матча: Майкл Оливер.

Желтые карточки: Мэддисон — 34, Бардсли — 36.

Красные карточки: Магуайр — 4.

Голы: Мэддисон 33 — 0:1, Макнейл 38 — 1:1, Морган 90 — 1:2.