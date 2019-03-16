Москва, 16 марта, 2019, 19:50 — ИА Регнум. Телеведущая Ксения Собчак, появившаяся в эфире программы «Секрет на миллион» на телеканале НТВ, рассказала о причинах расставания с актером Максимом Виторганом.

Иван Шилов ИА REGNUM Ксения Собчак

По ее словам, разлюбить в один день не получится, поэтому брак между людьми заканчивается не сразу.

«В какой-то момент он что-то не сделал, не проводил, не купил цветов, — сказала Собчак. — … Это начинает накапливаться и съедать что-то очень важное».

То, что двое взрослых людей не смогли сохранить отношения, является их «общей виной», добавила телеведущая.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, телеведущая Ксения Собчак и актер Максим Виторган поженились в 2013 году. Спустя три года у них родился сын. Однако 8 марта в их аккаунтах в социальной сети Instagram появились сообщения о расставании.

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