Берлин, 16 марта, 2019, 19:27 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Аугсбург» и «Гановер-96» на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:1.

Jeroen Komen Стадион «ВВК Арена»

В дебюте первой половины матча 23-летний немецкий полузащитник Хендрик Вейдандт открыл счет — 0:1. На 65-й минуте Серхио Кордова вернул хозяев в игру — 1:1. Через 14 минут Джонатан Шмид вывел «Аугсбург» вперед — 2:1. В конце матча Хан установил окончательный счет — 3:1.

Статистика матча («Аугсбург"/"Гановер-96»)

Удары 20/9

Удары в створ ворот 9/3

Процент владения мячом 62%/38%

Нарушения правил 11/10

Поданные угловые 2/2

«Аугсбург» с 25-ю баллами поднялся на 13-ю строчку. «Ганновер-96» с 14-ю очками остался на 17-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Аугсбург»: Кобел, Хедира, Шмид, Макс, Байер, Дансо, Джачхоль, Рихтер, Хан, Дон Вон, Финнбогасон.

«Гановер-96»: Эссер, Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Бакалорц, Харагути, Мюллер, Майна, Жонатас, Вейдандт.

Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.

Желтые карточки: Эссер — 31, Жонатас — 35, Хан — 39, Бакалорц — 80, Бех — 90+3.

Голы: Вейдандт 8 — 0:1, Кордова 65 — 1:1, Шмид 79 — 2:1, Хан 86 — 3:1.