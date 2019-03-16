«Аугсбург» одержал волевую победу над «Ганновером»
Берлин, 16 марта, 2019, 19:27 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Аугсбург» и «Гановер-96» на стадионе «ВВК Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 3:1.
В дебюте первой половины матча 23-летний немецкий полузащитник Хендрик Вейдандт открыл счет — 0:1. На 65-й минуте Серхио Кордова вернул хозяев в игру — 1:1. Через 14 минут Джонатан Шмид вывел «Аугсбург» вперед — 2:1. В конце матча Хан установил окончательный счет — 3:1.
Статистика матча («Аугсбург"/"Гановер-96»)
Удары 20/9
Удары в створ ворот 9/3
Процент владения мячом 62%/38%
Нарушения правил 11/10
Поданные угловые 2/2
«Аугсбург» с 25-ю баллами поднялся на 13-ю строчку. «Ганновер-96» с 14-ю очками остался на 17-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Аугсбург»: Кобел, Хедира, Шмид, Макс, Байер, Дансо, Джачхоль, Рихтер, Хан, Дон Вон, Финнбогасон.
«Гановер-96»: Эссер, Альборнос, Зорг, Виммер, Антон, Бакалорц, Харагути, Мюллер, Майна, Жонатас, Вейдандт.
Главный арбитр матча: Мануэль Грефе.
Желтые карточки: Эссер — 31, Жонатас — 35, Хан — 39, Бакалорц — 80, Бех — 90+3.
Голы: Вейдандт 8 — 0:1, Кордова 65 — 1:1, Шмид 79 — 2:1, Хан 86 — 3:1.