Берлин, 16 марта, 2019, 19:26 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Вольфсбург» и «Фортуна» на стадионе «Фольксваген-Арена» был разыгран матч 26-го тура немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось волевой победой «волков».

Wikiolo Стадион «Фольксваген-Арена»

На 30-й минуте Каан Айхан открыл счет — 0:1. Через 4 минуты швейцарский форвард Адмир Мехмеди вернул «волков» в игру — 1:1. В дебюте второго тайма Ваутер Вегорст впервые вывел хозяев вперед — 2:1. На 57-й и 59-й минутах Кнохе и Вегорст довели счет до разгромного — 4:1. Через 6 минут бельгийский вингер Бенито Раман забил «гол престижа» — 4:2. На 88-й минуте Вегорст оформил хэт-трик — 5:2.

Статистика матча («Вольфсбург"/"Фортуна»)

Удары 14/12

Удары в створ ворот 7/5

Процент владения мячом 63%/37%

Нарушения правил 15/9

Поданные угловые 7/2

«Вольфсбург» набрал 42 очка и остался на 7-й строчке. «Фортуна» с 31-м баллом заняла 12-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Вольфсбург»: Кастельс, де Азеведо, Руссийон, Брукс, Кнохе, Герхардт, Гилавоги, Арнольд, Брекало, Вегорст, Мехмеди.

«Фортуна»: Рензинг, Айхан, Гиссельманн, Циммерман, Каминьски, Баркок, Раман, Бодзек, Лукебакио, Штогер, Хеннингс.

Главный арбитр матча: Бастиан Данкерт.

Желтые карточки: Гилавоги — 9, Лукебакио — 15.

Голы: Айхан 30 — 0:1, Мехмеди 34 — 1:1, Вегорст 54 — 2:1, Кнохе 57 — 3:1, Вегорст 59 — 4:1, Раман 65 — 4:2, Вегорст 88 — 5:2.