Берлин, 16 марта, 2019, 19:25 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Штутгарт» и «Хоффенхайм» на стадионе «Мерседес-Бенц-Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона немецкой Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось паритетом сторон — 1:1.

Ungry Young Man Стадион «Мерседес-Бенц-Арена»

В конце первого тайма хорватский нападающий Андрей Крамарич открыл счет после передачи Исхака Бельфодила — 0:1. На экваторе второй половины Стивен Цубер вернул хозяев в игру — 1:1.

Статистика матча («Штутгарт"/"Хоффенхайм»)

Удары 7/19

Удары в створ ворот 2/7

Процент владения мячом 41%/59%

Нарушения правил 9/14

Поданные угловые 4/9

«Хоффенхайм» набрал 38 очков и занял 8-ю позицию. «Штутгарт» с 20-ю баллами остался на 16-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Штутгарт»: Цилер, Кемпф, Кабак, Павар, Инсуа, Кастро, Аскасибар, Цубер, Бек, Эссвайн, Гомес.

«Хоффенхайм»: Бауманн, Бичакчич, Фогт, Пош, Кадержабек, Демирбай, Гриллич, Шульц, Крамарич, Бельфодил, Жоэлинтон.

Главный арбитр матча: Феликс Цваер.

Желтые карточки: Кастро — 45, Жоэлинтон — 59, Цубер — 68, Аскасибар — 69, Кабак — 76, Шульц — 80.

Голы: Крамарич 42 — 0:1, Цубер 66 — 1:1.