Вернер принес «РБ Лейпцигу» победу над «Шальке»
Берлин, 16 марта, 2019, 19:24 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Шальке-04» и «Ред Булл Лейпциг» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «быков».
Единственный мяч на 14-й минуте матча забил скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер — 0:1.
Статистика матча («Шальке-04"/"Ред Булл Лейпциг»)
Удары 13/13
Удары в створ ворот ¾
Процент владения мячом 55%/45%
Нарушения правил 11/14
Поданные угловые 0/5
«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 2-ю строчку. «Шальке-04» с 23-мя баллами остался на 13-м месте.
Стартовые составы команд на матч:
«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Очипка, Сане, Брума, Мак-Кенни, Сердар, Руди, Стамбули, Ут, Эмболо.
«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Форсберг, Адамс, Кампль, Поульсен, Вернер.
Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.
Желтые карточки: Халштенберг — 52, Очипка — 89.
Голы: Вернер 14 — 0:1.