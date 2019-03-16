Берлин, 16 марта, 2019, 19:24 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Шальке-04» и «Ред Булл Лейпциг» на стадионе «Фельтинс-Арена» был разыгран матч 26-го тура регулярного сезона Бундеслиги 2018/19. Противостояние завершилось победой «быков».

Wo st 01 Стадион «Фельтинс-Арена»

Единственный мяч на 14-й минуте матча забил скоростной форвард сборной Германии Тимо Вернер — 0:1.

Статистика матча («Шальке-04"/"Ред Булл Лейпциг»)

Удары 13/13

Удары в створ ворот ¾

Процент владения мячом 55%/45%

Нарушения правил 11/14

Поданные угловые 0/5

«РБ Лейпциг» набрал 49 очков и поднялся на 2-ю строчку. «Шальке-04» с 23-мя баллами остался на 13-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Шальке-04»: Нюбель, Настасич, Очипка, Сане, Брума, Мак-Кенни, Сердар, Руди, Стамбули, Ут, Эмболо.

«Ред Булл Лейпциг»: Гулачи, Орбан, Конате, Клостерманн, Халштенберг, Забитцер, Форсберг, Адамс, Кампль, Поульсен, Вернер.

Главный арбитр матча: Гвидо Винкманн.

Желтые карточки: Халштенберг — 52, Очипка — 89.

Голы: Вернер 14 — 0:1.