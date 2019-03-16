Калуга, 16 марта, 2019, 19:11 — ИА Регнум. Вопросы перехода с 1 июля 2019 года на новую систему финансирования жилищного строительства — проектное финансирование с использованием эскроу счетов обсудил 15 марта в Калуге с представителям строительных компаний — застройщиков министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Владимир Якушев.

Admoblkaluga.ru Встреча министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Владимира Якушева с представителями строительных компаний

Как сообщили 16 марта корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Калужской области, собеседники отдельное внимание уделили минимизации рисков перевода рынка на новую схему работы, а также вариантам адаптации рынка при переходе к прозрачным и безопасным способам финансирования.

Глава Минстроя РФ Владимир Якушев отметил, что переход на проектное финансирование — мера, которая должна в перспективе полностью решить проблему обманутых дольщиков.

«Люди, отдавая свои средства на покупку жилья, должны быть уверены, что их средства защищены, — напомнил федеральный министр. — Именно эту цель преследовали внесённые в законодательство изменения — создать систему, которая максимально защитит гражданина».

По словам Владимира Якушева, для перехода на новую систему решением правительства России будет докапитализирован институт развития «Дом.РФ» — единый институт развития в жилищной сфере, который реализует государственные инициативы, направленные на повышение качества и доступности жилья для граждан. Он сможет дополнительно выдавать гарантии застройщикам на получение проектного финансирования.

«В настоящее время это профессиональный институт развития в сфере жилищного строительства, где будут формироваться новые стандарты, — сказал Якушев. — Он станет флагманом для других банковский учреждений, которые должны будут активнее переходить на проектное финансирование. Сейчас таких банков 60, но список будет расширен. И очень важно, чтобы это банковское сообщество работало в этом направлении, и застройщики в максимально кроткие сроки могли получить проектное финансирование».

Отдельное внимание Владимир Якушев уделил вопросу совместной работы региональных органов исполнительной власти и руководителей компаний — застройщиков.

«В строительной отрасли России занято почти семь миллионов человек, — сказал глава Минстроя России. — Отрасль вносит существенный вклад в ВВП страны. Поэтому главная задача при переходе на проектное финансирование — не допустить банкротства предприятий и не потерять рабочие места».

В совещании приняли участие заместитель министра строительства и ЖКХ России Никита Стасишин, губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, руководители строительных компаний Калужской, Брянской, Орловской, Смоленской областей, главы региональных отделений ВТБ и Сбербанка, руководители профильных министерств и ведомств регионов.

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