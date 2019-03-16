Рим, 16 марта, 2019, 19:00 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Сассуоло» и «Сампдория» на стадионе «Мапеи» был разыгран матч 28-го тура регулярного сезона Серии А 2018/19. Противостояние завершилось уверенной победой гостей.

RegSimo Стадион «Мапеи»

Первый мяч на 15-й минуте забил Грегуар Дефрель после передачи Фабио Квальяреллы — 0:1. Через 21 минуту Квальярелла удвоил преимущество в счете — 0:2. В конце тайма Жереми Бога и Кароль Линетти отличились забитыми мячами — 1:3. В дебюте второй половины Деннис Прает довел счет до разгромного — 1:4. Через 16 минут Дункан оформил дубль — 2:4. На 72-й и 90-й минутах Габбьядини и Бабакар установили окончательный счет в матче — 3:5.

Статистика матча («Сассуоло"/"Сампдория»)

Удары 16/16

Удары в створ ворот 5/9

Процент владения мячом 47%/53%

Нарушения правил 7/11

Поданные угловые 5/5

«Сампдория» набрала 42 очка и поднялась на 8-ю позицию. «Сассуоло» с 32-мя баллами временно остался на 12-м месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Сассуоло»: Консильи, Демирал, Пелузо, Феррари, Сенси, Лирола, Дункан, Ди Франческо, Джуричич, Бога, Берарди.

«Сампдория»: Аудеро, Андерсен, Колли, Берешиньски, Мурру, Экдаль, Прает, Линетти, Дефрель, Габбьядини, Квальярелла.

Главныйарбитр матча: Федерико Дионизи.

Желтые карточки: Дункан — 45, Габбьядини — 49.

Голы: Дефрель 15 — 0:1, Квальярелла 36 — 0:2, Бога 38 — 1:2, Линетти 40 — 1:3, Прает 47 — 1:4, Дункан 63 — 2:4, Габбьядини 72 — 2:5, Бабакар 90 — 3:5.