Эстерсунд, Швеция, 16 марта, 2019, 18:53 — ИА Регнум. Женская сборная России (Евгения Павлова, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева, Екатерина Юрлова-Перхт) заняла пятое место в эстафете 4 по 6 км на чемпионате мира (ЧМ) по биатлону в шведском Эстерсунде. Об этом сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

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«12 дополнительных патронов помешали россиянкам попасть на пьедестал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что первое место в эстафете на ЧМ в Эстерсунде заняли биатлонистки сборной Норвегии (Сюннёве Сулемдаль, Ингрид Ландмарк Тандреволд, Тириль Экхофф, Марте Рёйселанн), второе — представители команды Швеции (Линн Перссон, Мона Брорссон, Анна Магнуссон, Ханна Эберг), третье — спортсменки из Украины (Анастасия Меркушина, Вита Семеренко, Юлия Джима, Валентина Семеренко).

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