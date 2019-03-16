Окуловка, Новгородская область, 16 марта, 2019, 18:40 — ИА Регнум. В городе Окуловка Новгородской области сегодня, 16 марта, на одной площадке на улице Ленина, друг за другом, состоялись два митинга против реорганизации в системе здравоохранения региона. Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, первый был организован региональным отделением партии КПРФ, второй — партией «Яблоко», но оба были посвящены теме здравоохранения.

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Коммунисты выступали против нарушения прав жителей города Окуловка на получение доступной медицинской помощи, «Яблоко» — в защиту прав граждан на доступное и качественное здравоохранение, за сохранение Окуловской ЦРБ, в поддержку медицинских работников. В митинге приняла участие председатель партии «Яблоко» Эмилия Слабунова.

Она отметила, что за 2,5 года она уже в четвёртый раз приехала в Новгородскую область, по вопросам здравоохранения — во второй раз (в январе Слабунова принимала участие в митинге в Шимске Новгородской области, где с 15 января 2019 года закрыт круглосуточный стационар — прим. ИА REGNUM).

Слабунова заявила, что право на охрану здоровья и медицинскую помощь имеет каждый человек, а задача власти обеспечить гарантии этого конституционного права. Призывы Слабуновой отправить в отставку министра здравоохранения региона Антонину Саволюк и губернатора Новгородской области Андрея Никитина были встречены аплодисментами.

На митинге также выступила врач Окуловской ЦРБ, которая заявила о том, что работа региональными властями всё-таки ведётся.

«Мы хотим, чтобы нас услышали, и наконец-то нас услышали: к нам и губернатор приезжал. Мы хотим, чтобы они наладили здравоохранение в нашем районе», — заявила медработник.

Лидер профсоюза медработников «Альянс врачей» Анастасия Васильева, которая также приехала на митинг в Окуловку, вновь говорила об итальянской забастовке: по её мнению, только такими методами можно повлиять на решение властей.

По данным очевидцев, в протестной акции коммунистов приняло участие около 150 человек, на митинг «Яблока» пришло около 250 человек.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, реорганизация медицинских учреждений Новгородской области, начатая в 2019 году, проходит под недовольство населения региона. С начала года против оптимизации в медицине региона выступали в Шимске, Парфино, Мошенском, Окуловке. Акции протеста организуются партиями КПРФ, «Яблоко» и «Коммунисты России».