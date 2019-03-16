Париж, 16 марта, 2019, 18:31 — ИА Регнум. В столице Франции в жилом многоэтажном здании произошел крупный пожар. Об этом информирует BFM TV со ссылкой на данные экстренных служб.

(сс) Bobby H Пожарная машина

ЧП произошло в субботу, 16 марта, недалеко от Елисейских Полей. По последним данным, в результате инцидента пострадали 11 человек.

«Два человека были спасены из огня, — отметили в экстренных службах. — Женщина и ее ребенок были зажаты на втором этаже».

По предварительным данным, пожар устроили участники акции протеста «жёлтых жилетов».

Как ранее передавало ИА REGNUM, 18-я по счету акция протеста движения «желтых жилетов» проходит в столице Франции 16 марта 2019 г.

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