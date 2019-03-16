Казань, 16 марта, 2019, 18:22 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Рубин» и «Ростов» на стадионе «Казань Арена» был разыгран матч 20-го тура регулярного сезона РПЛ 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 0:2.

Soccer.ru Роман Еременко

В конце матча финский атакующий полузащитник Роман Еременко забил первый мяч — 0:1. Через 6 минут Еременко оформил дубль — 0:2.

Статистика матча («Рубин"/"Ростов»)

Удары 4/6

Удары в створ ворот ¼

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 5/7

Поданные угловые 2/3

«Ростов», набрав 29 очков, поднялся на 6-ю позицию. «Рубин» с 28-ю баллами опустился на 7-е место.

Стартовые составы команд на матч:

«Рубин»: Бабурин, Уремович, Гранат, Сорокин, Цаллагов, Подберезкин, Коновалов, Могилевец, Устинов, Полоз, Бухаров.

«Ростов»: Песьков, Сигурдссон, Мевля, Логашов, Паршивлюк, Еременко, Зайнутдинов, Чернов, ГАцкан, Сигурдарсон, Ионов.

Главный арбитр матча: Сергей Лапочкин.

Желтые карточки: Еременко — 8, Зайнутдинов — 70.

Голы: Еременко 73 — 0:1, Еременко 89 — 0:2.