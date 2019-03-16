Песков не исключил встречи Путина с кандидатом на выборах в Европарламент
Москва, 16 марта, 2019, 17:28 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин может встретиться с кандидатом на выборах в Европарламент (ЕП) Тьерри Мариани в Крыму. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Он в Крыму, — сказал представитель Кремля. — Посмотрим».
Как передавало ИА REGNUM, 14 марта 2019 г. члены французской делегации во главе с депутатом Национального собрания Франции, президентом Ассоциации «Франко-российский диалог» Тьерри Мариани прибыли в Симферополь на торжества в честь пятилетия воссоединения Крыма с Россией.
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В программе визита делегации запланированы встречи с депутатами законодательного собрания Севастополя и крымского парламента, а также с главами двух субъектов РФ.
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