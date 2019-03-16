«Уотфорд» выбил «Кристал Пэлас» из Кубка Англии
Лондон, 16 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч ¼ финала Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось победой «шершней».
Первый мяч на 27-й минуте забил опорный французский полузащитник Этьен Капу — 1:0. На 62-й минуте Миши Батшуайи вернул «орлов» в игру — 1:1. Через 18 минут Эндри Грэй принес хозяевам минимальную победу — 2:1.
Статистика матча («Уотфорд"/"Кристал Пэлас»)
Удары 11/11
Удары в створ ворот 8/5
Процент владения мячом 42%/58%
Нарушения правил 11/9
Поданные угловые 8/4
Стартовые составы команд на матч:
«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Холебас, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.
«Кристал Пэлас»: Гуайта, Томкинс, Шлупп, Ван-Биссака, Келли, Миливоевич, Мейер, Куяте, Таунсенд, Макартур, Батшуайи.
Главный арбитр матча: Кевин Френд.
Желтые карточки: Миливоевич — 36, Капу — 58.
Голы: Капу 27 — 1:0, Батшуайи 62 — 1:1, Грэй 80 — 2:1.