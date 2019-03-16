Лондон, 16 марта, 2019, 17:10 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Уотфорд» и «Кристал Пэлас» на стадионе «Викаридж Роуд» был разыгран матч ¼ финала Кубка Англии 2018/19. Противостояние завершилось победой «шершней».

Brakspear Стадион «Викаридж Роуд»

Первый мяч на 27-й минуте забил опорный французский полузащитник Этьен Капу — 1:0. На 62-й минуте Миши Батшуайи вернул «орлов» в игру — 1:1. Через 18 минут Эндри Грэй принес хозяевам минимальную победу — 2:1.

Статистика матча («Уотфорд"/"Кристал Пэлас»)

Удары 11/11

Удары в створ ворот 8/5

Процент владения мячом 42%/58%

Нарушения правил 11/9

Поданные угловые 8/4

Стартовые составы команд на матч:

«Уотфорд»: Гомес, Мариаппа, Кэткарт, Фемения, Холебас, Дукуре, Хьюз, Капу, Перейра, Деулофеу, Дини.

«Кристал Пэлас»: Гуайта, Томкинс, Шлупп, Ван-Биссака, Келли, Миливоевич, Мейер, Куяте, Таунсенд, Макартур, Батшуайи.

Главный арбитр матча: Кевин Френд.

Желтые карточки: Миливоевич — 36, Капу — 58.

Голы: Капу 27 — 1:0, Батшуайи 62 — 1:1, Грэй 80 — 2:1.