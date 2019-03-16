Мадрид, 16 марта, 2019, 17:04 — ИА Регнум. 16 марта между коллективами «Уэска» и «Алавес» на стадионе «Эстадио Эль Алкораз» был разыгран матч 28-го тура испанской Примеры 2018/19. Противостояние завершилось со счетом 1:3.

Willtron Стадион «Эль Алькорас»

Первый мяч в дебюте матча забил аргентинский нападающий Хонатан Кальери ударом с пенальти — 0:1. Через 3 минуты Эсекьель Авила реализовал одиннадцатиметровый — 1:1. В конце матча Йон Гвидетти и Кальери принесли «Алавесу» победу — 1:3.

Статистика матча («Уэска"/"Алавес»)

Удары 9/11

Удары в створ ворот 2/4

Процент владения мячом 53%/47%

Нарушения правил 20/23

Поданные угловые 2/2

«Алавес», набрав 44 очка, укрепился на 5-й позиции. «Уэска» с 22-мя баллами осталась на последнем месте.

Стартовые составы команд на матч:

«Уэска»: Сантамария, Мантовани, Дигес, Кирога, Пулидо, Мирамон, Гомес, Гальяр, Эррера, Авила, Гальего.

«Алавес»: Пачеко, Лагуардиа, Марипан, Химо, Агиррегабирия, Пинья, Инуи, Брашанац, Хони, Кальери, Бастон.

Главный арбитр матча: Альберто Ундиано Мальенко.

Желтые карточки: Лагуардиа — 33, Кирога — 38, Марипан — 89, Пинья — 90.

Голы: Кальери 11 (пен) — 0:1, Авила (пен) 14 — 1:1, Гвидетти 80 — 1:2, Кальери 86 — 1:3.