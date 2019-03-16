Ташкент, 16 марта, 2019, 16:59 — ИА Регнум. Грандиозное открытие ледового комплекса «Humo Arena» в Ташкенте состоялось 15 марта, в торжестве принял участие президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, передает корреспондент ИА REGNUM.

President.uz Открытие Humo Arena

Выступая на церемонии открытия, Мирзиёев отметил, что в этом году в Узбекистане были созданы четыре хоккейные команды, в стране был проведен первый чемпионат по этому виду спорта, узбекские спортсмены приняли участие в универсиаде в городе Красноярске.

«Запуск этого современного ледового комплекса открывает новый этап в истории узбекского спорта. Комплекс уникален по своим архитектурным и инженерным решениям, в его строительстве мы привлекли самые последние разработки и знания ведущих компаний», — отметил президент.

Он выразил уверенность, что новая арена послужит подготовке спортсменов высочайшего класса, для соревнований международного уровня, «а самое главное привлечет широкие слои нашей молодежи к зимним видам спорта».

«Подобные комплексы и центры мы в будущем построим и в других регионах нашей страны», — подчеркнул президент.

Он подчеркнул, что присутствующие сегодня на церемонии российские звезды спорта, тренеры, окажут поддержку в воспитании поколения спортсменов в Узбекистане.

«Я сегодня поручил хокиму (мэру) Ташкента в ближайшем будущем выделить российским спортсменам (фигуристам и хоккеистам) по квартире в столице, чтобы они приезжали к нам не в гости, а как к себе домой и мы обязательно многому у них научимся», — сказал Мирзиёев.

После речи президента началась развлекательная программа, свое мастерство зрителям продемонстрировали мастера летних и зимних видов спорта, 40 танцовщиц показали гостям всю красоту народного узбекского танца, современного танца и стрит-дэнса.

Танцевальное и спортивное шоу закрыл ледовый балет Татьяны Навки «Щелкунчик» в постановке известного фигуриста, хореографа — постановщика сборной России по фигурному катанию Петра Чернышева.

Завершили церемонию открытия выступления звезд узбекской и российской эстрады — Филиппа Киркорова, Николая Баскова, Димы Билана, группы «Ялла» и других.

Работа по подготовке церемонии открытия уникального ледового комплекса «Humo Arena» началась в ноябре 2018 года. Тогда был разработан проект концепции, который изначально предполагал постановку необыкновенного, высокотехнологичного и красочного представления, не имеющего аналогов в Узбекистане.

Подготовка концепции и превращение ее в реальную постановку были поручены узбекистанской компании DRC events и компании E-Elements Entertainment (Германия). Главным режиссером постановки церемонии открытия является Ханс Кристоф Мюеке. Среди реализованных им и его коллегами проектов — финал Европейской хоккейной лиги чемпионов (Швеция), церемонии открытия и закрытия 29-й Всемирной летней универсиады (Тайпей), церемония открытия и закрытия Средиземноморских игр (Мерсин, Турция), ночное световое шоу в честь Чемпионата мира по легкой атлетике (Берлин), открытие чемпионата мира по теннису (Катар), Юношеского чемпионата мира по футболу (Абу Даби) и другое.

Среди группы хореографов, постановщиков и тренеров программы такие известные специалисты, как народный артист России, главный балетмейстер ГАБТ им. А. Навои Андрис Лиепа; постановщик, заслуженный артист Узбекистана Замир Нурымбетов; тренер по фигурному катанию, представляющий Узбекистан в качестве рефери в Международном союзе конькобежцев (ИСУ) Саодат Нуманова и ряд других.